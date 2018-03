Više ljudi je poginulo nakon urušavanja pješačkog mosta na Međunarodnom sveučilištu Florida u Miamiju, izjavio je glasnogovornik policije.

Na mjesto nesreće upućene su sve službe koje mogu pomoći. Snimke iz zraka pokazuju uništene automobile ispod mosta. Glasnogovornik floridske prometne policije tvrdi kako je ispod mosta zgnječeno pet ili šest vozila. Most je otvoren u subotu. Za njegovu izgradnju utrošeno je 14,2 milijuna dolara.

Svjedokinja Tiona Page rekla je za ABC News kako su bili zastrašujući krikovi koji su dopirali iz zgnječenih automobila. "Na koju god stranu sam pogledala, vidjela sam samo prašinu", opisala je Tiona.

Lynell Collins, an eyewitness to the Miami bridge collapse, says he's "pretty shaken... I got out my car and me and a few other people, we were sprinting over there and we started helping a few of the people whose cars were at least half crushed" https://t.co/kREMFhiQk3 pic.twitter.com/2VN01jvBN2