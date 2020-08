Središte olujne fronte trenutačno se nalazi kod Lake Charlesa u Louisiani, odakle je dio stanovnika evakuiran. Tamošnji gradonačelnik strahuje da je trebalo biti preseljeno još ljudi, a predsjednik Trump na Twitteru je pozvao stanovništvo da sluša upute lokalnih vlasti.

Uragan Laura, koji je u samo 24 sata prerastao od kategorije 1 do kategorije 4 na ljestvici jačine do 5, stigao je tijekom noći po lokalnom vremenu do obale SAD-a. Snažni vjetrovi pušu brzinom i do 250 kilometara na sat, a ojačaju li za još 10 km/h, uragan će steći meteorološke kriterije za najjaču kategoriju 5.

Meteorolozi Lauru najavljuju kao krajnje opasnu i još snažniju od katastrofalne Katrine, koja je 2005. godine pogodila južne američke države. Tada je najviše stradao New Orleans.

Američki Nacionalni centar za uragane objavio je da je olujni vrtlog već udario obale države Louisiane. Očekuje se njegovo napredovanje prema unutrašnjosti, a potom tijekom četvrtka njegovo skretanje prema sjeveru. Zasad je više od 100 tisuća kućanstava u Teksasu i Louisiani bez struje. Vlasti su upozorile da bi neki dijelovi tih država bez struje mogli biti i danima. Prema prognozama, očekuje se da bi središte oluje tijekom četvrtka popodne trebale doći do dijelova Arkansasa i nastaviti prema središnjem dijelu doline Mississippija, piše CNN.

Vlasti u gradu Cameronu ocijenile su da štetu koja će nestati neće moći zbrojiti bar do petka zbog plimnih valova koji će potopiti obalna mjesta.

"Učinili smo sve što smo mogli. Strahujem da nismo uspjeli evakuirati dovoljno ljudi. Ako ne budete u skloništima kada uragan udari, utopit ćete se. Nema šanse da preživite nalet ako niste u skloništu", kazao je gradonačelnik Lake Charlesa Nic Hunter.

Guverner Louisiane John Bel Edwards upozorio je da će dijelovi zemlje biti potpuno pod vodom.

"Dijelovi Lake Charlesa bit će potopljeni, takvo nešto nijedno živo biće nije nikad vidjelo", kazao je.

O katastrofičnim najavama oglasio se i predsjednik Donald Trump.

"Uragan Laura jako je opasan i brzo jača. Slušajte lokalne dužnosnike. S vama smo", objavio je Trump na Twitteru.