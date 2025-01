Bugarska trenutačno emitira najveći broj stakleničkih plinova u Europskoj uniji! Troši 3 i pol puta više energije po jedinici BDP-a od prosjeka Europske unije i zato joj treba zaokret.

United Grupa ulaže 120 milijuna eura u izgradnju tri solarne elektrane i jedne vjetroelektrane.



"Uvijek smo radili na našim ciljevima održivog poslovanja. Ovim današnjim projektom bližimo se ostvarivanju svih ciljeva održivosti koje smo postavili", rekla je Victoriya Boklag, CEO United Grupe.



Do 2027. proizvodit će 310 tisuća megavat sati struje. 160 posto potreba grupacije u Bugarskoj i 65 posto energetske potrošnje Grupe.



"Znamo da proizvodnja u medijskom sektoru zahtijeva veliku potrošnju energije pa je zelena energija nešto čemu se jako veselimo. Znamo da nam dolazi i korištenje umjetne inteligencije, drugih alata, stoga sam zahvalna što će naša kreativna industrija biti obogaćena ovom investicijom", rekla je Aleksandra Subotić, izvršna direktorica United Media.



Cilj je da u idućih 15 godina i rad Nove TV bude klimatski neutralan, kao i rad svih televizija u grupaciji od Sarajeva, Podgorice, Beograda, Sofije, Atene. Ukupno 60 TV kanala koje prati 40 milijuna gledatelja.



"Nadamo se da ćemo vrlo brzo proširiti ove projekte u cijeloj regiji, zbog naše odlučnosti da koristimo 100 posto zelene energije, što je 500 gigavat sati koliko koristimo", rekao je Željko Batistić, potpredsjednik za tehnologiju United Grupe.



Jugoistočna Europa trenutačno koristi fosilna goriva za dobivanje 60 do 95 posto proizvedene struje. Hrvatska, premda bogata suncem i vjetrom, prema Eurostatu, tek 28% struje proizvodi iz obnovljivih izvora. Dok nas internet čini nikad povezanijim, on troši i puno električne energije.



"Znamo da je telekomunikacijski operateri rade veliki ugljični otisak, po nekim procjenama 2,3% svjetskog otiska. Tako da je važno da je ta energija zelena i da unutar vlastitog ekosustava možemo imati proizvodnju električne energije. Time možemo bolje upravljati procesima i cijelim sustavom, razvijati dalje održivost i brinuti se za generacije koje dolaze", rekao je Adrian Ježina, CEO Telemacha.



Cilj Europske unije je da Europa do 2050. godine bude ekonomski neutralni kontinent. Ulaganja United grupe, poput ovog u Bugarskoj, pokazuju da privatni sektor može držati taj korak.

