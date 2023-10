Sjevernu Italiju zatresao potres od 4,3 po Richteru, osjetio se i u Rijeci: "Trešnja je bila snažna. Prestravilo me"

Epicentar potresa bio je 42 kilometra od Padove na dubini od 10 kilometara.

Prema komentarima na EMSC-u potres je kratko trajao, ali trešnja je bila jaka i mnogi su se uplašili. I Riječani su javili kako su osjetili potres.

Prema karti koju je objavila spomenuta stranica, potres se mogao osjetiti i u dijelu Istre.

