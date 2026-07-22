Strah i trepet za rusku ratnu mornaricu: Ukrajinska pomorska zvijer proizvodit će se i u SAD-u

Ukrajinski pomorski dron dokazan u stvarnim borbenim uvjetima i koji je promijenio odnos snaga na Crnom moru, uskoro bi se mogao proizvoditi u Sjedinjenim Američkim Državama, što predstavlja važan korak u prijenosu tehnologije razvijene na ukrajinskom bojištu u američku obrambenu industriju.

UFORCE, tvrtka registrirana u Londonu i matična kompanija ukrajinskog programa besposadnih površinskih plovila MAGURA, potpisala je memorandum o razumijevanju s američkom tvrtkom RECONCRAFT, proizvođačem borbenih plovila osnovanim na Aljasci. U navedenom dokumentu riječ je o dogovoru oko proizvodnje obitelje MAGURA pomorskih dronova u SAD-u.

Sporazum je objavljen u utorak tijekom svečanosti održane u Veleposlanstvu Ukrajine u Washingtonu. Prema navodima obiju tvrtki, partnerstvo bi trebalo pokazati kako se tehnologije potvrđene tijekom rata u Ukrajini mogu izravno prenijeti u američku proizvodnju.

Dosadašnji borbeni rezultati sustava MAGURA

Glavna uprava za obavještajne poslove Ministarstva obrane Ukrajine (HUR) koristi niskoprofilna besposadna plovila MAGURA s mlaznim vodenim pogonom protiv ruskih pomorskih snaga na Crnom moru još od 2022. godine. Prema javno dostupnim procjenama, riječ je o najuspješnijem pomorskom oružju korištenom u ratu u Ukrajini.

Pomorski dron iz te obitelji, MAGURA V5, nosi eksplozivni teret mase do 320 kilograma, koristi mlazni vodeni pogon, postiže brzinu od oko 78 km/h, uz prijavljene kratkotrajne vršne brzine do približno 100 km/h, te ima operativni doseg od oko 800 kilometara. Budući da se iznad površine mora uzdiže svega oko 0,5 metara, predstavlja teško uočljiv cilj za radarske sustave.

Ukrajinski i zapadni pomorski analitičari pripisuju modelu V5 i srodnim inačicama potapanje ili oštećenje više od deset ruskih plovila te ističu da su pridonijeli povlačenju preostalih brodova ruske Crnomorske flote iz blizine Krima prema udaljenijim lukama.

UFORCE također navodi da plovila MAGURA uključuju i veću inačicu V7, sposobnu za djelovanje protiv helikoptera i zrakoplova, te tvrde da njihovi pomorski dronovi imaju najdokazaniji borbeni operativni učinak među svim besposadnim površinskim plovilima u svijetu.

Partnerstvo za proizvodnju

Američka podružnica UFORCE USA predvodit će suradnju s tvrtkom RECONCRAFT, dok UFORCE istodobno nastavlja sudjelovati u Pentagonovu programu Drone Dominance, usmjerenom na ubrzavanje uvođenja cjenovno pristupačnijih autonomnih sustava.

RECONCRAFT već proizvodi borbena plovila kojima se koriste američke Snage za specijalne operacije te posjeduje sporazum Other Transaction Authority koji im je u kolovozu 2025. godine dodijelilo Zapovjedništvo za specijalne operacije Sjedinjenih Američkih Država (USSOCOM), radi razvoja plovila Combatant Craft Medium Mark 2. Tvrtka je također isporučila slična plovila norveškim snagama za specijalne operacije.

"Partnerstvo s UFORCE-om spaja naše proizvodno znanje i sposobnosti s borbeno potvrđenom autonomijom platforme MAGURA, što nam omogućuje da američkim vojnim snagama brže isporučimo naprednije sposobnosti, nego razvojem potpuno novog sustava od samog početka", rekao je Joe Silkowski, suosnivač tvrtke RECONCRAFT, a prenosi portal Defence Blog.