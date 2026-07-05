VIDEO Ukrajinski dronovi pogodili naftni terminal kod Sankt Peterburga

Ukrajinski dronovi pogodili su naftni terminal i luku u Sankt Peterburgu i okolnoj Lenjingradskoj oblasti, objavili su ruski i ukrajinski dužnosnici.

Prema riječima guvernera Sankt Peterburga Aleksandra Beglova, pogođen je Kirovski okrug, koji se nalazi na obali Baltičkog mora. Tvrdi da je protuzračna obrana oborila 72 ukrajinska drona iznad grada i okolice te da u napadu nije bilo žrtava.

Guverner Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko objavio je da je jedan dron pogodio područje luke Visock, oko 170 kilometara sjeverozapadno od Sankt Peterburga. Ta luka služi za prijevoz nafte, žitarica, ugljena i ukapljenog prirodnog plina.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski napad je opisao kao dio ukrajinskih "dalekometnih sankcija" protiv Rusije. Poručio je da su ukrajinske snage pogodile naftnu infrastrukturu koja, kako tvrdi, financira ruski rat, ali i vojni cilj na Kronštadtu, važnoj pomorskoj bazi nedaleko od Sankt Peterburga.

Last night, our Ukrainian long-range sanctions against Russia over this war reached targets near St. Petersburg. Ukraine's Defense Forces struck port oil infrastructure that generates revenue for Russia's war, and there were also successful strikes on Kronstadt – an important… pic.twitter.com/bMHY3cL3rM — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 4, 2026

Rusija zasad nije potvrdila napad na Kronštadt.

Ukrajina je ove godine pojačala napade na rusku energetsku infrastrukturu, pri čemu su pogođene brojne rafinerije. Takvi napadi izazvali su i probleme s opskrbom gorivom u dijelovima Rusije.

Istodobno, nastavljeni su i ruski napadi na Ukrajinu. U regiji Zaporižja ranjeno je osmero ljudi, među njima i dvoje djece, nakon što je ruski napad pogodio stambene zgrade, objavile su lokalne vlasti, javlja Sky News.