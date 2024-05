Ukrajina ispalila na Ruse američke projektile: U napad poslali i 60 kamikaza, eksplozije u rafineriji

Ukrajina je ispalila devet američkih projektila ATACMS-a na Krim i napala ruske regije s najmanje 60 bespilotnih letjelica u velikom napadu zbog kojeg je rafinerija nafte u južnoj Rusiji obustavila rad, rekli su ruski dužnosnici u nedjelju.

Ruska protuzračna obrana oborila je devet projektila ATACMS iznad Krima zajedno s 57 bespilotnih letjelica iznad ruske regije Krasnodar i tri bespilotne letjelice iznad regije Belgorod, priopćilo je ministarstvo obrane.

Lokalni dužnosnici rekli su da se šest bespilotnih letjelica srušilo na područje rafinerije nafte u Slavjansku u krasnodarskoj regiji na jugu Rusije. Novinska agencija Interfax izvijestila je da je rafinerija obustavila rad nakon napada.

The russian🇷🇺oil refinery in Slavyansk-on-Kuban, Krasnodar Krai, earlier this morning. pic.twitter.com/5ueByiJCCh