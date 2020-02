Oporbeni čelnik Venezuele i samoproglašeni privremeni predsjednik Juan Guaido sletio je u utorak u Caracas nakon trotjedne međunarodne turneje, a uoči njegova povratka u glavnoj zračnoj luci te zemlje izbili su sukobi između oporbenih zastupnika i pristaša predsjednika Nicolasa Madura.

Oporbeni čelnik i samoproglašeni privremeni predsjednik Venezuele Juan Guaido sletio je u Caracas u utorak nakon trotjedne međunarodne turneje koja je, među ostalim, uključivala posjet Washingtonu, Davosu i Bruxellesu.

"Sletjeli smo u Caracas. Donosim sa sobom podršku slobodnoga svijeta, spremnog pomoći nam u obnovi demokracije i slobode", napisao je Guaido na Twitteru.

Uoči njegova dolaska, u zračnoj luci su izbili sukobi između oporbenih zastupnika i pristaša predsjednika Nicolasa Madura. Snimku sukoba na Twitteru je objavila Guaidova oporbena stranka Voluntad Popular, s podtekstom: "Militanti i dužnosnici Madurova režima napadaju zastupnike i pokušavaju im zapriječiti pristup zračnoj luci radi dočeka (Guaidoa)".

Nacionalni sindikat novinara Venezuele (SNTP) objavio je da su Madurovi pristaše prebili dvojicu novinara koji su pokušavali izvještavati s mjesta događa.

Guaido je napadnut još u aerodromskoj zgradi prilikom ulaska u zemlju. Dok je prolazio kontrolu putovnica, prišla mu je jedna žena odjevena u boje koje nose pristaše Madura, nazivala ga izdajicom zemlje i potom zalila pićem.

Guaido confronted at Caracas airport by angry woman accusing him of ‘selling out the country’ DETAILS: https://t.co/ZXa6lb1iqe pic.twitter.com/oMWfsc9Eqm

Nakon izlaska iz zgrade aerodroma nastao je sveopći kaos. Masa je izvikivala parole protiv Guaidoa, nazivala ga ubojicom. Lider opozicije je iz sraza s prosvjednicima izašao razdrljene košulje.

Failed coup frontman Juan Guaido gets a taste of how Venezuelan citizens feel about his circuit through foreign countries trying to drum up support for regime change immediately after landing at Caracas airport pic.twitter.com/yjayHW3O1X