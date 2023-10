Jezivi detalji o mahnitom ubojici koji je na ulici pucao po ljudima: "Vaš se brat osvetio"

Riječ je o 45-godišnjem Tunižaninu Abdesalemu Al Guilaniju. U studenom 2019. godine podnio je zahtjev za azil u Belgiji, ali azil nije dobio. Prepostavlja se da je u Belgiji živio od 2016.

Policiji je poznat od ranije i zbog povezanosti sa krijumčarenjem ljudi, rekao je belgijski ministar pravosuđa Vincent Van Quickenborne na konferenciji za medije. Strane policijske službe ranije su ga klasificirale kao radikaliziranog i prijavile njegova nastojanja o odlasku u zonu sukoba džihada. Koristio je pseudonim Slayem Slouma.

Prije krvavog pohoda objavio je video na društvenoj mreži u kojemu poručuje da je "Alahov ratnik".

"Moje ime je Abdesalem Al Guilani i borim se za Alaha. Član sam ISIL-a. Mi volimo one koji vole nas i mrzimo one koji mrze nas. Živimo za našu vjeru i za nju umiremo. Vaš brat osvetio se u ime muslimana. Ubio sam troje Šveđana do sada. Da, troje. Oni kojima sam učinio nešto nažao, neka mi oproste. I ja svima opraštam. Salam alejkum", poručio je u videu.

Motiv nije sukob u Gazi

Belgijski je tužitelj na konferenciji za medije kazao da je treća žrtva Al Guilanijevog napada taksist koji je ranjen, ali je njegovo stanje stabilno te nije životno ugrožen.

Na Facebooku napadača ranije su objavljene slike koje se odnose na sukob u pojasu Gaze, a u opisu fotografija poziva na podršku muslimanima koji se tamo nalaze.

"Podržite muslimane u Gazi. Pobjeda ranjivih muslimana u Gazi dužnost je svakog muslimana. Moramo ispuniti svoju dužnost prema Gospodaru neba i zemlje", stoji ispod jedne od fotografija. Belgijske vlasti tvrde da sinoćnji napad u Bruxellesu nema veze sa sukobom Izraela i Palestine.

Federalni tužitelj dodao je da je motiv vjerojatno mržnja usmjerena prema švedskim državljanima, piše Reuters.

Švedska je još u kolovozu podignula uzbunu za terorizam, zbog povećanog broja prijetnji Šveđanima u zemlji i inozemstvu nakon spaljivanja kurana.