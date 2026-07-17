VIDEO Snimljeno privođenje ubojice iz Sarajeva: Majci odrubio glavu, brata usmrtio lopatom

Adnan Lokvančić (43), osumnjičen za teško dvostruko ubojstvo u sarajevskom naselju Hrasnica, u petak je ispitan u Tužiteljstvu Kantona Sarajevo.

Lokvančića se sumnjiči da je lopatom ubio majku i brata, a majci potom i odrubio glavu, piše Dnevni avaz koji je objavio i snimku dovođenja osumnjičenog na ispitivanje.

Službene detalje o načinu počinjenja zločina tužiteljstvo još nije objavilo. Stanari zgrade u kojoj se dogodio zločin kažu da s obitelji Lokvančić nije bilo nikakvih problema.

"Adnan se godinama brinuo o majci i bratu jer su oboje bili bolesni. Pričalo se da se bavio sitnim kriminalom, ali to su bile samo priče. Činjenica je da nitko od njih nije radio", ispričali su susjedi. Dodaju da su članovi obitelji godinama nosili teške traume.

Nakon rata, njihov otac je počinio samoubojstvo bombom nakon što je deložiran iz stana. To je, prema riječima susjeda, imalo posljedice za cijelu obitelj.

Kažu i da tijekom kobne noći nisu čuli ništa neobično.

"Samo smo vidjeli kad je policija došla. Svi smo u šoku", ispričali su.

Prema informacijama Avaza, Lokvančić je nakon ubojstava ostao u kući, gdje su ga pronašli i uhitili pripadnici Specijalne jedinice Ministarstva unutarnjih poslova Kantona Sarajevo.