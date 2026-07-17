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VIDEO Snimljeno privođenje ubojice iz Sarajeva: Majci odrubio glavu, brata usmrtio lopatom

PišeN. C., 17. srpnja 2026. @ 12:01 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images
Muškarac koji je ubio majku i brata ispitan je u Tužiteljstvu Kantona Sarajevo. Susjedi obitelji su šokirani.
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