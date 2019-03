Krstarenje u norveškim vodama krenulo je po zlu. Oko 1300 ljudi u subotu poslijepodne evakuira se s kruzera ''The Viking Sky''.

Zbog kvara na motoru posada kruzera ''The Viking Sky'', u subotu poslijepodne, poslala je poziv upomoć. Vlasti su potvrdile da je u tijeku evakuacija 1300 osoba s plovila. Nalaze se u blizini norveške obale pa je pomoć stigla veoma brzo.

Kako javlja BBC, u tijeku je evakuacija s broda koji pluta prema obali od koje je udaljen oko dvije i pol nautičke milje, a pomažu helikopteri i spasilački brodovi. No, spašavanje otežavaju valovi koji prema svjedocima dosežu i visinu od nekoliko metara.

Područje na kojem se nalazi poznato je kao ''Hustadvika'' i navodno je među najopasnijima područjima koji se protežu uz norvešku obalu.

''Četiri helikoptera će letjeti između broda i Hustada. Svaki helikopter može ponijeti 15-20 putnika sa svakim uzletom'', izjavio je glasnogovornik spasilačke službe Einar Knudsen za Aftenposten.

Putnici moraju biti podignuti s palube broda u helikopter. U teškim vremenskim prilikama to će se vjerojatno smatrati dramatičnim za one koji nikada prije nisu iskusili takvo spašavanje. Za to će trebati vremena. ''Ne želim procijeniti koliko dugo, ali to oduzima puno vremena'', kaže Knudsen.

"Hustadvika je povijesno morsko područje u kojem je bilo nekoliko nesreća, ali do sada je ove godine bilo mirno", rekao je operativni direktor kompanije Tor André Franck Gram.

''The Viking Sky'' je brod iz flote kruzera ''Viking Ocean'', a na prvom je putovanju bio 2017.