Dvadesetjednogodišnjak je ubio deset osoba u pucnjavi u trgovini prehranom u Coloradu u ponedjeljak, ali njegov motiv je još uvijek nejasan. Među žrtvama sumanute pucnjave je i 23-godišnji Neven Stanišić, porijeklom iz BiH.

Američko veleposlanstvu u Sarajevu na Twitteru je napisalo kako će zastava veleposlanstva biti spuštena na pola koplja do zalaska sunca 27. ožujka u znak poštovanja prema žrtvama besmislenog nasilja.

"Zastava američkog veleposlanstva bit će spuštena na pola koplja do zalaska sunca 27. ožujka u znak poštovanja prema žrtvama besmislenog nasilja u Boulderu u Coloradu. To uključuje i Nevena Stanišića koji je bio porijeklom iz BiH. Izražavamo najdublju sućut njegovoj obitelji i prijateljima", napisali su iz veleposlanstva SAD-a u Sarajevu na Twitteru.

The U.S. Embassy's flag will remain at half-staff until sunset March 27 as a sign of respect for the victims of the senseless acts of violence in Boulder, Colorado including Neven Stanisic who had roots in BiH. We extend our deepest condolences to his family and friends. https://t.co/zpexhVffRx