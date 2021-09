Broj smrtno stradalih u poplavama na sjeveroistoku SAD-a porastao je na 44, objavili su u četvrtak tamošnji dužnosnici, dok je američki predsjednik Joe Biden odobrio proglašenje izvanrednog stanja u saveznim državama New York i New Yersey.

Diljem velikih dijelova New Yorka, New Jerseya, Connecticuta i Pennsylvanije, stanovnici su proveli dan suočavajući se s poplavljenim podrumima, nestankom struje, oštećenim krovovima i pozivima za pomoć od prijatelja i članova obitelji, izvijestio je Reuters.

Najmanje 13 stanovnika New Yorka izgubilo je živote, dok je guverner New Jerseya Phil Murphy objavio na Twitteru da su od posljedica oluje u toj saveznoj državi smrtno stradale najmanje 23 osobe.

I am saddened to report that, as of right now, at least 23 New Jerseyans have lost their life to this storm.



The majority of these deaths were individuals who got caught in their vehicles by flooding and were overtaken by the water.



Our prayers are with their family members.