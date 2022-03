U Kini se srušio Boeing 737 sa 132 putnika.

Zrakoplov kompanije China Eastern Airlines sa 132 putnika srušio se na jugozapadu Kine, izvijestila je kineska državna televizija, a prenose svjetske novinske agencije.

Avion je pao nedaleko od grada Wuzhoua u regiji Guangxi, što je "izazvalo požar" u planinama, javlja CCTV dodajući da je pokrenuta spasilačka operacija.

Kineska državna televizija navodi da je zrakoplov sa 132 putnika iz Kunminga za Guangzhou imao "nesreću" u regiji Guangxi.

Sky News javlja da je riječ o Boeingu 737.

Iako su prve informacije govorile o 133 putnika, CNN javlja da su u avionu bilo 123 putnika i 9 članova posade, dakle ukupno 132 putnika.

Avion je poletio iz Kunminga, grada u kineskoj pokrajini Yunan, oko 13:11 sati po lokalnom vremenu, a podaci o letu prestaju u 14:22, na visini od oko 1000 metara pri brzini od 376 čvorova.

Zrakoplov je u Guangzhou trebao sletjeti oko 15 sati po lokalnom vremenu.

Internetska stranica China Eastern Airlinesa kasnije je osvanula u crno-bijelim tonovima, što zrakoplovne tvrtke rade kao odgovor na nesreću u znak poštovanja prema pretpostavljenim žrtvama.

Mediji su citirali jednog od spasioca koji je rekao da se zrakoplov potpuno raspao. U požaru izazvanom padom aviona izgorio je bambus i drveće prije nego što je ugašen.

Na Twitteru su se pojavile snimke s mjesta nesreće.

