Na društvenim mrežama pojavio se video na kojem izgleda da su ulice i automobili puni crva.

Stanovnicima kineske pokrajine Liaoning rečeno je da nađu zaklon nakon što je počela kiša crva.

U videu se jasno vidi da su automobili i ulica prekriveni neobičnim tijelima nalik crvima. Službeni uzrok još nije otkriven, no znanstveni časopis Mother Nature Network govori kako su crvi počeli padati nakon što ih je zahvatio jak vjetar. Također, napominju kako su takve stvari uobičajene nakon oluja, kada crvi zaglave u vrtlogu, prenosi New York Post.

Druga teorija govori kako se radi o popularnom cvijetu drva tulipana čiji plodovi podsjećaju na crve. "To su stabljike cvijeta, a ne crvi" poručio je korisnik Twittera.

Mišljenja ljudi su podijeljena, neki su uvjereni da se radi o rijetkom fenomenu, dok drugi govore da video izgleda lažno i da je riječ o prevari.

WATCH 🚨 China citizens told to find shelter after it looked like it started to rain worms pic.twitter.com/otVkuYDwlK