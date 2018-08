Papa Franjo u subotu dolazi u dvodnevni posjet Irskoj, u jeku skandala oko svećeničkog seksualnog zlostavljanja koji je snažno pogodio Katoličku crkvu.

Papino 24. putovanje u inozemstvo događa se u posebno tegobnom trenutku za Katoličku crkvu, koja se prošli tjedan našla u novim skandalima nakon otkrića seksualnog zlostavljanja u SAD-u, Australiji i Čileu.

Tijekom posjeta Papa želi "podsjetiti na ključno mjesto obitelji u životu društva i u izgradnji bolje budućnosti za mlade", kako je sam pojasnio u video poruci objavljenoj prije dolaska.

Papa Franjo u subotu će biti na Festivalu obitelji na stadionu Croke Park u Dublinu gdje se očekuje više od 80.000 ljudi a u nedjelju će služiti misu u parku Phoenix u irskom glavnom gradu. Tamo se očekuje oko pola milijuna vjernika.

Ipak, bit će to svakako manje od Ivana Pavla II. čijem je posjetu 1979. godine svjedočilo preko dva milijuna ljudi.

Gotovo su četiri desetljeća prošla otkako je posljednji put Papa bio u Irskoj. Mnogi u toj tradicionalno katoličkoj zemlji od tada su odbacili crkveni nauk o ženama, homoseksualcima i pobačaju. Razvodi i homoseksualnost u Irskoj tada su bili izvan zakona.

U posljednje vrijeme u javnost je isplivalo više slučajeva svećeničkog seksualnog zlostavljanja i njihova zataškavanja. Javnost je također saznala i za desetljeća zlostavljanja u zloglasnim Magdaleninim praonicama, crkvenim ustanovama za preodgoj djevojaka koje su 'zastranile'. Ondje su im oduzimali djecu, tjeralo ih se na prisilan rad i zlostavljalo na druge načine.

Čelnik udruge zlostavljanih žrtava One in Four, Colm O'Gorman, pozvao je ljude da mu se pridruže u Vrtu sjećanja za vrijeme Papine mise u Dublinu kako bi iskazali solidarnost sa žrtvama svećeničkog zlostavljanja.

Vatikan je u četvrtak izrazio ''sramotu i očaj'' nakon što je u izvješću porote na sudu u Pennsylvaniji poimenice naveden 301 svećenik iz te savezne države kao vjerodostojno optužen zlostavljač djece.

Nakon što sleti u Irsku u subotu, Franju će dočekati irski predsjednik Michael Higgins, s kojim će imati i privatni sastanak.

Potom će se u dablinskom dvorcu susresti s premijerom Leo Varadkarom, homoseksualcem koji je bio dio uspješne kampanje za legalizaciju istospolnih brakova i liberalizaciju pobačaja.

Varadkar je rekao irskim medijima kako želi ''usmjeriti pažnju na prave brige koje Irci imaju o prošlosti'', u nadi da će s Papom razgovarati i o svećeničkom seksualnom zlostavljanju.

Franjo će se u Irskoj sastati sa žrtvama zlostavljanja, kazao je vatikanski glasnogovornik Greg Burke u utorak, ali još nije poznato mjesto i vrijeme sastanka.

Papa u rasporedu ima i posjet centru za beskućnike koji vode franjevci kapucini. Beskućništvo je jedan od većih društvenih problema Irske.

Nakon toga slijedi susret s obiteljima na stadionu Croke Park.

U nedjelju će Franjo prvo u Knock, a zatim će se vratiti u Dublin i predvoditi misu u parku Phoenix.

S obzirom na velike društvene promjene i otkrivena svećenička zlostavljanja svi će iščekivati Franjinu propovijed, koja će biti izrečena s istog mjesta gdje je prije četiri desetljeća Ivan Pavao II. govorio drugačijoj Irskoj.

Iako se i dalje velik broj Iraca deklarira katolicima, 78,3 posto po popisu iz 2016. godine, oni u velikoj mjeri zanemaruju crkveni nauk, pa su na referendumu 2015. dopustili istospolne brakove, a ove godine izglasali liberalizaciju zakona o pobačaju. (Hina)