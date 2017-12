Američki predsjednik Donald Trump na Twitteru se pohvalio kako Amerikanci zbog njega ponovno koriste frazu "Sretan Božić" ("Merry Christmas")

Predsjednik SAD-a Donald Trump smatra kako je upravo on odgovoran za to što Amerikanci jedni drugima ponovno čestitaju Božić.

"Ljudi opet ponosno govore Sretan Božić. Ponosan sam što sam predvodnik promjene protiv napada na našu voljenu i prelijepu frazu. MERRY CHRISTMAS", poručio je Trump na Twitteru.

Naravno, njegova je objava izazvala niz reakcija. Neke je ostavila zbunjenima, a mnogi su ga podsjetili kako je frazu "Sretan Božić" svake godine upotrebljavao i bivši predsjednik Barack Obama.

Prethodno je tvrdio kako Amerikanci sve manje koriste riječ "Božić" jer nije politički korektna pa stoga radije upotrebljavaju izraz "Sretna Nove godina".

"Znate što? Ponovno govorimo "Sretan Božić", napisao je Trump još u listopadu.

People are proud to be saying Merry Christmas again. I am proud to have led the charge against the assault of our cherished and beautiful phrase. MERRY CHRISTMAS!!!!!