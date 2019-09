Američki predsjednički avion umalo je pogodila munja nakon slijetanja u mornaričku zračnu bazu Cherry Point u Sjevernoj Karolini. Američki predsjednik Donald Trump podijelio je fotografiju na svojemu profilu na Twitteru. Reakcije koje su uslijedile, sigurno nije očekivao.

Donald Trump "tvitnuo" je fotografiju udara munje nedaleko od predsjedničkog zrakoplova Boeing C-32A (Boeing 737) na pisti mornaričke zračne baze Cherry Point u Sjevernoj Karolini, impresioniran time kako je ispala.

"Ovo je nevjerojatno!", napisao je u statusu Trump.

Departing MCAS Cherry Point in North Carolina for Fayetteville, North Carolina. This is amazing! pic.twitter.com/JDv5HA126A