Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je naglo prekinuo sastanak s demokratskim čelnicima u Bijeloj kući u vezi s financiranjem zida na meksičkoj granici i rekao na Twitter da je sastanak organiziran kako bi se prekinula blokada vlade bio "potpuni gubitak vremena".

Devetnaestog dana djelomične blokade savezne vlade uzrokovane nesuglasjem oko zida kratki sastanak između Trumpa, čelnika demokrata u Senatu Chucka Schumera i predsjednice Zastupničkog doma Nancy Pelosi i drugih čelnika završen je bez znakova rješenja.

"Upravo sam otišao sa sastanka s Chuckom i s Nancy, potpuni gubitak vremena", objavio je američki predsjednik na Twitteru.

"Upitao sam što će se dogoditi za 30 dana ako brzo pokrenem stvari, hoćete li odobriti sigurnost granice koja uključuje zid ili čeličnu prepreku?", napisao je Trump. "Nancy je rekla, NE. Ja sam rekao bok-bok, ništa drugo ne funkcionira!".

Just left a meeting with Chuck and Nancy, a total waste of time. I asked what is going to happen in 30 days if I quickly open things up, are you going to approve Border Security which includes a Wall or Steel Barrier? Nancy said, NO. I said bye-bye, nothing else works!