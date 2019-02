Drugi susret na vrhu na kojemu će sudjelovati američki predsjednik Donald Trump i sjevernokorejski čelnik Kim Jong-un održat će se u Hanoju, prijestolnici Vijetnama, 27. i 28. veljače, objavio je u petak Trump u poruci na Twitteru.

Zemlja i nadnevak održavanja tog drugog povijesnog summita - nakon ljetošnjeg u Singapuru - bili su poznati, ali se nije znalo točno mjesto.

"Moji izaslanici su upravo napustili Sjevernu Koreju nakon veoma uspješnog sastanka", napisao je Donald Trump na Twitteru. Summit će se "održati u Hanoju, u Vijetnamu, 27. i 28. veljače".

"Jedva čekam susret s Kimom i pomak na polju mira!", rekao je.

Američki izaslanik za Sjevernu Koreju Stephen Biegun završio je u petak trodnevni posjet Pjongjangu kamo je doputovao radi pripreme summita. Izaslanici dviju zemalja su se dogovorili da će se ponovo sastati prije 27. veljače.

"Sjeverna Koreja će pod vodstvom Kim Jong-una postati velika gospodarska sila", ocijenio je također Trump u drugoj objavi na Twitteru.

