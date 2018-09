Predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu kako ne želi postavljati vremenske rokove za denuklearizaciju Sjeverne Koreje te da je otvoren za državno rjeđenje izraelsko-palestinskoga sukoba.

"Ne igramo vremensku igru. Ako traje dvije godine, tri godine ili pet mjeseci, to nije bitno", rekao je.



Istaknuo je kako će biti otvoren i za rješavanje izraelsko-palestinskoga sukoba ako bi to bila volja samih stranaka.



"Ako Izraelci i Palestinci žele jednu državu, u redu je. Ako žele dvije države, to je meni također u redu", rekao je na konferenciji za novinare. "Sretan sam ako su oni sretni", dodao je.

Ranije u srijedu, Trump je rekao da bi volio dvostruko rješenje.

Trump kaže da bi volio zadržati zamjenika državnog tajnika Rosensteina na poslu

Američki predsjednik izjavio je i kako bi rado zadržao zamjenika državnoga tajnika Rod Rosensteina na poslu, nakon što je New York Times objavio da je Rosenstein predložio da se Trumpa tajno snima te je nagovarao članova njegova kabineta da se Trumpa ukloni s dužnosti.

"Razgovarao sam s njim, dobro smo razgovarali, rekao je da to nikad nije rekao, rekao je da ne vjeruje, rekao je da me jako poštuje, i bio je jako ljubazan. Vidjet ćete", kazao je na konferenciji za novinare, upitan hoće li otpustiti Rosensteina. (Hina)