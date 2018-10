Tropska oluja Willa, nastala u Tihom oceanu kod Meksika, mogla bi do nedjelje prerasti u uragan, priopćio je američki Nacionalni centar za uragane (NHC).

Oluja je trenutno oko 450 kilometara jugozapadno od glavne luke Manzanillo, s vjetrom od 97 kilometara na sat, a vjerojatno će do srijede doći do obale zapadnog Meksika prije nego što se ubrza prema sjeveroistoku, predviđaju u centru.

Još jedna tropska oluja, Vicente, nastala je u subotu u Tihom oceanu kod južne obale Meksika i kreće se prema sjeverozapadu, a o obalu bi mogla udariti u utorak. (Hina)

Tropical storm Willa has increased its maximum sustained winds to 60 mph. The forecast track from the NHC still puts hurricane Willa into major hurricane intensity in the next couple of days 125mph. There’s the potential for Willow to become a Category 4 Hurricane before landfall pic.twitter.com/7Fg0U2nTMY

Is tropical storm Willa strengthens and moves into the west coast of Mexico it’s going to bring some more heavy rain for taxes which could cause some flash flooding conditions in the next couple of days. There is the potential for Willa to strengthen to a fierce Category 4 storm pic.twitter.com/vUj7OCDfDi