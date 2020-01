Tri rakete tipa "kaćuša" pale su na međunarodnu zračnu luku u Bagdadu, objavili su u petak tijekom noći irački sigurnosni dužnosnici. Pentagon je potvrdio da je napad odobrio američki predsjednik Donald Trump. Iran je najavio odmazdu.

Šijitske Narodne snage za mobilizaciju (PMF) objavile su na Facebooku da je njihov ravnatelj javnih komunikacija poginuo u "kukavičkom američkom bombardiranju".

Rakete su pale blizu teretnog terminala zapalivši dva vozila i ranivši više ljudi, priopćila je medijska služba.

Najmanje je jedna osoba poginula a devet je ranjeno, doznaje se od policije i medicinskog izvora.

Moćni iranski general Qassem Soleimani, zadužen za iračke poslove u iranskoj ideološkoj vojsci, poginuo je u bombardiranju bagdadske zračne luke, objavila je u petak iračka državna televizija.

Pentagon je u četvrtak navečer potvrdio da je američki predsjednik Donald Trump naredio likvidaciju iranskog generala Qassema Soleimanija, javlja RT.



"Američka vojska je na predsjednikovu zapovijed donijela odlučne obrambene mjere kako bi zaštitila američko osoblje u inozemstvu likvidirajući Qassema Soleimanija", priopćilo je američko ministarstvo obrane.

Pozivajući se na izvore u Hachd al Chaabiju, moćnoj koaliciji paravojnih skupina koje su uglavnom bliske Iranu a pridružene su iračkim sigurnosnim snagama, službena televizija tvrdi da je general Soleimani ubijen, kao i Abou Mehdi al-Mouhandis, dozapovjednik Hachda. Smrt ove dvojice potvrdilo je nekoliko čelnika sigurnosnih služba i Hachda.

Borci iračkih paravojnih skupina koje podupire Iran napali su u utorak američko veleposlanstvo u Bagdadu nakon američkih zračnih udara na uporišta milicije Kataiba Hezbollaha (Hezbollahove brigade) u nedjelju, kao odgovor na raketne napade u kojima je prošlog tjedna na sjeveru Iraka poginuo američki privatni kooperant.

Napetost između SAD-a i Irana porasla je na tom području nakon američkih gospodarskih sankcija koje su naštetile iranskom gospodarstvu.

Dvije strane su međusobno prebacivale odgovornost za napade na naftna postrojenja, na skladišta oružja paravojnih skupina i na vojne baze u kojima su stacionirane američke snage.

"Ovo za nas predstavlja ratni čin i prvi odgovor Teherana bit će napad", izjavio je neimenovani iranski dužnosnik reporterki New York Timesa.

Američki predsjednik Donald Trump je nakon napada na Twitteru objavio američku zastavu.

"Ovo je izuzetno opasna i suluda eskalacija", napisao je na Twitteru iranski šef diplomacije Javad Zarif. (Hina/RT)

The US' act of international terrorism, targeting & assassinating General Soleimani—THE most effective force fighting Daesh (ISIS), Al Nusrah, Al Qaeda et al—is extremely dangerous & a foolish escalation.



The US bears responsibility for all consequences of its rogue adventurism.