Društvene mreže pune su snimki snažnog potresa koji je u nedjelju ujutro pogodio južni Tajvan.

Jedna od upečatljivijih svakako je ona koja prikazuje vlak koji se na tračnicama ljulja kao da je od papira dok šokirani prolaznici promatraju sa strane.

A strong earthquake hit the coast of #Taiwan.

The National Meteorological Administration of #Japan reported that its magnitude was 7.2 points.#Bayraktar #donatebayraktar #China #TAIWANPLUS2022 pic.twitter.com/7gBBRTjUnz