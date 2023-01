Javnost u Škotskoj zgrožena je odlukom da se do izricanja konačne kazne transrodna osoba osuđena za silovanje smjesti u ženski zatvor.

Transrodna osoba (31) osuđena za silovanje, koja je prije suđenja promijenila spol iz muškog u žensko, izigrala je sustav kako bi izbjegla da ju pošalju u muški zatvor u Škotskoj, piše Daily Mail.

Muškarca Adama Grahama sumnjičilo se za seksualne napade 2016. i 2019. godine.

Nakon što je optužen za dva silovanja, pojavio se na sudu u Glasgowu kao žena, pod imenom Isla Bryson. Cijeli spol nije promijenio do kraja jer još ima penis. Nakon samo jednog dana vijećanja, porota ga je proglasila krivim za oba silovanja.

Feministica i odvjetnica Joanna Cherry osudila je odluku da se Bryson pošalje u ženski zatvor, u sobu za procjenu do izricanja konačne kazne.

Always a man. Always. Look at him.

And he’s being held in a womens prison.

How dare you disrespect women this way? #NotOurCrimes#GRR#NeverHappens pic.twitter.com/GvMvNn1EQt