Tisuće prosvjednika s katalonskim zastavama izašli su u nedjelju na ulice Barcelone pošto je u Njemačkoj uhićen bivši predsjednik Carles Puigdemont kojeg traži španjolsko pravosuđe, izvijestio je novinar France Pressea s mjesta događaja.

Aktivisti su se na poziv radikalne separatističke skupine Odbori za obranu Republike okupili na Rambli, poznatoj ulici u središtu Barcelone, izvikujući "Sloboda političkim zatvorenicima" i "Puigdemont naš predsjednik".

Uputili su se prema uredu Europske komisije u katalonskoj prijestolnici.

Njemačka policija je u nedjelju potvrdila da je uhitila bivšeg katalonskog čelnika Carlesa Puigdemonta u sjevernoj saveznoj pokrajini Schleswig-Holsteinu na temelju europskog uhidbenog naloga koji je izdala Španjolska.

Puigdemont se vraćao iz Finske gdje je prošli tjedan boravio na poziv finskog zastupnika. Prema riječima tog zastupnika on je u petak napustio Finsku u pravcu Belgije na "neutvrđeni način". Finska policija je u subotu rekla kako je primila nalog iz Španjolske za njegovim uhićenjem no kako ne zna gdje se on nalazi.

U petak je španjolski istražni sudac odobrio suđenje za 25 katalonskih dužnosnika optuženih za pobunu protiv Španjolske, među kojima je i Puigdemont.

Pošto je 27. listopada u katalonskom parlamentu izglasana uspostava nezavisne republike Katalonije, španjolska vlada je preuzela direktno upravljanje nad pokrajinom sa 7,5 milijuna stanovnika. Puigdemont je zatim otišao u Belgiju gdje živi i odakle vodi međunarodnu kampanju. Od tada je boravio u Danskoj, Švicarskoj i Finskoj. (Hina)