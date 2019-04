Britanska premijerka Theresa May rekla je u srijedu kako želi da se Britaniji dopusti napuštanje Europske unije sa sporazumom 22. svibnja, no Jean-Claude Juncker rezolutno je odbio tu ideju te rekao kako je 12. travnja posljednji rok za ratificiranje sporazuma.

May je ranije dogovorila s europskim čelnicima da se Brexit odgodi do toga datuma ako parlament u Londonu do 29. ožujka prihvati sporazum koji je postigla s Bruxellesom, no oni su ga po treći put odbili.

Britanska premijerka sada pokušava postići kompromis s Jeremyjem Corbynom, čelnikom laburista, koji poziva na nastavak članstva u carinskoj uniji i blizak odnos s jedinstvenim europskim tržištem.

"Sada želim da uspijemo pronaći pristup kojim međustranačkom podrškom možemo potvrditi sporazum i dogovor koji će nam omogućiti izlazak 22. svibnja", kazala je premijerka.

Bilo kakvu novu odgodu s trenutačno određenog 12. travnja mora prihvatiti preostalih 27 članica EU-a.

Europski čelnici sastaju se na izvanrednom summitu u Bruxellesu dva dana prije tog roka.

Europskim je čelnicima dosta

Jean-Claude Juncker, predsjednik Europske komisije, rekao je kako se Velikoj Britaniji neće dopustiti daljnje odgode Brexita ako do 12. travnja u svom Parlamentu ne ratificira sporazum o izlasku iz Europske unije. U slučaju da do sporazuma ne dođe, Europska unija neće pristati na pomicanje roka do 22. svibnja. Dodao je kako bi se na taj način ugrozili izbori za Europski parlament, a time i funkcioniranje Europske unije.

"12. travnja krajnji je rok za odobrenje sporazuma o povlačenju. Ako to do tada nije učinjeno, daljnje odgode neće biti moguće", rekao je Juncker Europskom parlamentu. Dodao je i kako "to nije scenarij koji želi, ali je na njega spreman".

Si le Royaume-Uni est en mesure d'approuver l'accord de retrait avec une majorité viable d'ici au 12 avril, alors l'Union européenne devrait accepter une prorogation jusqu’au 22 mai.



I will do everything to prevent a disorderly #Brexit.

🇪🇺🇬🇧https://t.co/EOGpdIYpPr — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 3. travnja 2019.



Juncker je u svom govoru naglasio i kako je "sporazum uvijek pitanje kompromisa. Pravednog kompromisa u kojemu su obje strane ne mogu dobiti sve što požele, ali su ipak ostvarile neke svoje ciljeve". Napomenuo je i kako je upravo na takvim sporazumima izgrađena Europska unija.

Od posebne je važnosti bilo i naglasiti da će čak i u slučaju najcrnjeg scenarija, a to je "divlji Brexit" ili Brexit bez sporazuma, Velika Britanija morati poštovati prijašnje dogovore s Europskom unijom, osobito one financijske naravi. Ipak, Juncker je naglasio kako će "učiniti sve kako bi izbjegao Brexit bez sporazuma".

(Hina/I.M.)