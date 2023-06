Teška prometna nesreća u Kanadi: Najmanje 15 poginulih i 10 ozlijeđenih - "Nikad nisam vidio takvo što"

Policija je na Twitteru napisala da intervenira "na mjestu teškog sudara" blizu grada Carberryja, u pokrajini Manitobi.

Nešto kasnije objavili su da je smrtno stradalo 15 osoba, a 10 ih je prebačeno u bolnicu.

Kako pišu kanadska glasila, u nesreći su sudjelovali kamion s poluprikolicom i kombi za prijevoz invalidnih osoba.

At 11:40am today, #rcmpmb responded to a mass casualty collision between a semi-trailer & bus. At this time, there are 15 fatalities & 10 people taken to hospital with various injuries. Major Crime Services is investigating & on scene.