Policija na Maldivima uhitila je trojicu osumnjičenih za napad na troje stranih turista.

Dvojica Kineza i Australac stabilno su, nakon što su izbodeni u utorak. Napad se dogodio samo dva mjeseca nakon što su sigurnosne službe upozorile na prisutnost ekstremista povezanih s Islamskom državom.

Vlasti su izvijestile da istražuju videozapis objavljen na društvenim mrežama u kojem se tvrdi da je napad izvela lokalna skupina naklonjena islamskoj državi.

Press Statement: PMC/2020/04 regarding the arrest of suspects in the incident of stabbing that occurred at Hulhumale’ on 4th of February 2020.#MPSPressStatement#FuluhungeNoosBayaan#MPSNoosBayaan pic.twitter.com/v9kts99pal