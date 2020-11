U Montrealu je navodno u tijeku talačka kriza u zgradi gdje se nalazi središte računalne kompanije Ubisoft

Policija je ogradila ulicu Saint-Laurent u Montrealu, a ne terenu su i specijalne snage. Za sad nema službene potvrde o tome što se dogodilo, ali RT javlja o talačkoj krizi i kompleksu gdje se nalaze kanadski uredi računalne tvrtke Ubisoft.

Na terenu je desetak specijalaca, a lokalni mediji tvrde kako otmičari traže otkupninu.

Nije poznato koliko je talaca oteto, a dio zaposlenika navodno je pobjegao preko krova zgrade.

Policija Montreala objavila je na Twitteru upozorenje građanima da izbjegavaju područje ulice Saint-Laurent i St-Viateur.

Opération policière en cours au coin de Saint-Laurent et St-Viateur. Nous demandons aux gens d'éviter le secteur. Le #SPVM valide présentement des informations et d'autres détails suivront. pic.twitter.com/qvDym0QmmM — Police Montréal (@SPVM) November 13, 2020

Tvrtka inače zapošljava gotovo 4 tisuće ljudi, no zbog pandemije većina trenutno radi od kuće.

Osnovana 1997 kao kanadska podružnica francuskog gaming diva, Ubisoft Montreal stoji iza popularnih igri kao što su ‘Prince of Persia: The Sands of Time,’ the ‘Assassin’s Creed’ serije, ‘Far Cry’ i ‘Watch Dogs’.