Nakon krvavog terorističkog napada u Beču u kojem je, prema službenim informacijama, najmanje jedan slučajni prolaznik ubijen, a još 15 ljudi je ranjeno i u bolnici, javljaju se svjetski čelnici.

"Mi Francuzi dijelimo šok i tugu zbog austrijskog naroda koji je večeras pogođen napadom u srcu njihova glavnog grada Beča. Nakon Francuske, prijateljska je zemlja je napadnuta. Ovo je naša Europa. Naši neprijatelji moraju znati s kim imaju posla. Nećemo odustati", napisao je francuski predsjednik Emmanuel Macron na Twitteru.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen također se oglasila.

"Šokirana sam i tužna zbog brutalnog napada u Beču. Moje misli su sa obiteljima žrtava i cijelim austrijskim narodom. Europa stoji solidarno uz Austriju. Jači smo od mržnje i terora", napisala je.

I am shocked and saddened by the brutal attack that took place in Vienna. My thoughts are with the families of the victims and the Austrian people.



Europe stands in full solidarity with Austria. We are stronger than hatred and terror.