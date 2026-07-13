UZNEMIRUJUĆE Svinjska glava bačena na groblje ubijenih Bošnjaka: "Dovode i pse da na grobovima vrše nuždu"

Svinjska glava bačena je nedaleko od spomen-obilježja u Liska parku u središtu Mostara, u kojemu se nalaze grobovi uglavnom Bošnjaka muslimana koji su ondje pokopani tijekom srpske agresije na taj grad, a izgred je oštro osudio gradonačelnik Mario Kordić.

Prema policijskome izvješću, prijavu o ovome događaju dobili su jutros, nakon čega je obavljen očevid pod nadzorom tužitelja Hercegovačko-neretvanske županije. Dodali su da policija poduzima mjere kako bi otkrila počinitelje.

Gradonačelnik Kordić ocijenio je kako svaki takav čin predstavlja napad na dostojanstvo pokojnika, osjećaje njihovih obitelji i vrijednosti međusobnog poštovanja, na kojima počiva taj grad.

"Takvi postupci nemaju nikakvo opravdanje i zaslužuju najoštriju osudu", naveo je Kordić u reagiranju objavljenom na Facebooku.

Izrazio je očekivanje da će se u najkraćem roku utvrditi sve okolnosti tog događaja te da će se počinitelji identificirati i biti kažnjeni.

Podsjetio je kako je osobno predlagao ograđivanje i zaštitu groblja u Liska ulici, gdje su pokapane žrtve rata u Mostaru, i dodao da se nada kako će to uskoro biti realizirano kako bi se spriječile "ovakve užasne pojave".

Liska park u središtu Mostara privremeno je tijekom ratne 1992. godine pretvoren u groblje na kojemu su pokapane žrtve srpske agresije jer tada nije bilo sigurno koristiti druga groblja.

Nakon rata ekshumirana su tijela većine drugih žrtava, dok su ostali grobovi uglavnom bošnjačkih žrtava. U ovome privremenom groblju nalazi se još nekoliko hrvatskih žrtava iz rata, o čemu svjedoče i križevi.

Islamska zajednica inzistira da to mjesto ostane groblje (harem), dok pak gradske vlasti smatraju da bi ta lokacija trebala ponovno biti Liska park, kao što je bila prije rata.

Fotografije svinjske glave na društvenim mrežama objavio je Sanel Kajan, zastupnik u Parlamentu Federacije BiH.

"Užas koji su proživjele obitelji pokopanih u haremu Liska dosegao je nepodnošljive razmjere. Godinama nas iskorištavaju. Desetljećima!

Ispisuju fašističke simbole na nadgrobnim spomenicima naših očeva, braće i sestara. Ruše nadgrobne spomenike! Parkiraju vozila na grobovima. Izvode pse da obavljaju nuždu u haremu. Nedavno su postavljeni betonski križevi na mjestima gdje nitko nije pokopan – bez imena i prezimena, odmah uz grobove naših očeva, braće i sestara. A danas – svinjska glava! Do kada?!" pita Kajan.

Pozvao je Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona da hitno reagira i provede istragu te da se zaštite mrtvi i njihove obitelji.