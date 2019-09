Njemačko tužiteljstvo u Dresdenu podignulo je optužnice protiv dvojice državljana BiH zbog krijumčarenja oružja u tu zemlju. Zasad njihovo krijumčarenje ne povezuju s organiziranjem terorističkog napada.

Nakon što je njemačka policija u veljači ove godine uhitila dvojicu državljana BiH, u dobi od 17 i 28 godina, istraga se nastavila. Uhićeni su tada kod glavnog kolodvora u Dresdenu nakon što je u automobilu otkriveno 95 granata, četiri automatske puške, osam poluautomatskih pištolja i drugo oružje.

Nedugo zatim njemačka je policija uhitila još dvojicu muškaraca, u dobi od 24 i 28 godina, podrijetlom iz BiH. Njemački mediji pišu da je protiv 24-godišnjaka i 28-godišnjaka podignuta optužnica te da će im se suditi zajedno s ranije uhićenima.

Sva četvorica optužena su da su kao članovi kriminalne grupe u Mercedesu sakrili oružje koje su iz Češke dovezli u Njemačku. Istražitelji pretpostavljaju da su četvorica muškaraca krijumčarenjem i preprodajom oružja zarađivala za život. "Tužiteljstvo u Dresdenu pretpostavlja da su optuženi zarađivali od prekograničnog prijevoza i preprodaje oružja, od čega su živjeli", rekao je glavni tužilac Jurgen Schmidt.

Iz tužiteljstva je priopćeno da nema naznaka kako je ovo trgovanje oružjem bilo u svrhu organiziranja terorističkog napada. U Federalnom uredu kriminalističke policije sumnjaju da je u toj grupi bilo još članova. Do sada uhićena četvorica iz BiH ostaju u pritvoru do suđenja. U veljači uhićeni 17-godišnjak i 28-godišnjak bili su vozači koji su preuzeli oružjem napunjeno i spremno vozilo, piše Radio Dresden.

Nedavno uhićene 24-godišnjaka i 28-godišnjaka policija je osumnjičila za organiziranje krijumčarenja oružja. Tužiteljstvo je objavilo i da je do uhićenja u veljači došlo zbog pogrešno parkiranog vozila. Policajci su, kako je objavljeno, došli do vozila koje je bilo nepropisno parkirano, no tada su im vozači izgledali sumnjivo. Izdan je nalog za pretres vozila.

U prvom pretresu automobila pronađeno je manje od 20 granata, no nakon što su otkrili da je cijela unutrašnjost Mercedesa potpuno prerađena, potpuno su rastavili automobil. Detaljnim pretresom otkriveno je ostalo oružje, a policija je pronašla ukupno 95 granata, četiri automatske puške, osam poluautomatskih pištolja i drugo oružje.