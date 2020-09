Ruski predsjednik Vladimir Putin i bjeloruski vođa Aleksandar Lukašenko sastali su se u Sočiju. Za razumijevanje susreta ne trebate znati ni slovo ruskog jezika jer sve otkriva govor tijela.

Ruski predsjednik Vladimir Putin i bjeloruski vođa Aleksandar Lukašenko dogovorili su da će Moskva povući vojnu pričuvu koja je raspoređena na granici s Bjelorusijom. Dvojica čelnika sastala su se u ruskom ljetovalištu Sočiju. Lukašenko se suočava s masovnim prosvjedima građana koji smatraju da su predsdjednički izbori početkom kolovoza namješteni, pa je došao po Putinovu podršku.

''Govor tijela u ovom slučaju kazuje više nego ruski jezik'', napisao je poznati švedski diplomat Carl Bildt koji je na svom profilu na Twitteru objavio video.

The body language says far more in this case than the Russian language. pic.twitter.com/NZqWQofXIn