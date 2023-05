Parada i proslava Dana pobjede u Moskvi u utorak organizirani su nakon što je preko noći ispaljen novi val projektila na Ukrajinu.

U proslavi na Crvenom trgu sudjelovao je i ruski predsjednik Vladimir Putin koji je održao govor o poručio kako se Rusija bori protiv nacizma te zahvalio svom vojnicima u "specijalnoj vojnoj operaciji" u Ukrajini.

Oleksij Danilov, tajnik Ukrajinskoga vijeća za obranu i nacionalnu sigurnost, napisao je na društvenim mrežama da je jedina parada Putin zaslužuje ona ruskih okupatora ubijenih na ukrajinskom teritoriju. Predložio je da ta parada traje - satima.

Kim Jong Un poslao pismo Putinu: "Rusija će pobijediti protiv imperijalista"

"Mrtvi ruski okupatori koji su umrli bez slave i časti u Ukrajini mogu satima marširati na 'paradi' na 'Crvenom trgu'. Ovo je jedina parada koju ubojica ukrajinske djece Putin, zaslužuje vidjeti, kao i njegova plaćenička vojska i jedina istina koju Rusi trebaju znati o svojoj zemlji", napisao je Danilov.

Rusi lansirali 15 krstarećih projektila na Kijev, Ukrajinci granatirali Belgorod

Dead russian occupiers who died without glory and honor in Ukraine can march on a “parade” on “red square” for hours. This is the only parade that the murderer of Ukrainian children, putin, deserves to review from his pmc-army and the only truth that russians should know about…