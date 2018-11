Uzrok velike tragedije koja se dogodila u četvrtak navečer za sada je nepoznat, fotografije s mjesta nesreće pokazuju u potpunosti izgorjeli autobus.

U stravičnoj prometnoj nesreći koja se dogodila na autocesti Bulawayo-Beitbridge u četvrtak navečer poginulo je više od 40 ljudi, priopćila je policija u Zimbabveu.

Još 24 ljudi je ozlijeđeno, kod nekih od njih se radi o teških opekotinama, piše Independent. Svi su prevezeni u bolnicu.

Fotografije Crvenog križa Zimbabvea, objavljene na Twitteru, prikazuju potpuno izgorjeli autobus.

Zim Red Cross first aid teams responded to a horrific accident around midnight at the 56km peg from Gwanda towards Beitbridge involving a South African bound bus. A total of 24 people have been ferried to Hospital while the number of deaths is still to be confirmed. pic.twitter.com/GSu3xRHFB7