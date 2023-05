Dvoje ljudi zadobilo je manje opekline nakon što je sedmogodišnje dijete zapalilo kuću. Čini se da je namjerno.

Sedmogodišnje dijete završilo je u pritvoru nakon što je navodno zapalilo kuću, dok su njegovi roditelji bili u toj kući, objavio je Ured šerifa američkog okruga Jackson, javlja Daily Mail.

Roditelji su spavali u kući, kada je ona planula. Ured šerifa američkog okruga Jackson objavio je da su dvije osobe lakše ozlijeđene u požaru, "dobile su manje opekline, ali su žive".

Vlasti su navele kako neće biti objavljene dodatne informacije u vezi s istragom zbog osjetljivosti slučaja.

Objavili su fotografiju požara kuće.

Zapadna Virginija gdje se dogodio ovaj slučaj poznaje kazneni progon protiv djece.

JACKSON COUNTY, WV (LOOTPRESS) - A 7-year-old juvenile is in police custody Wednesday after setting fire to a family home with their sleeping parents still inside.



The Jackson County Sheriff’s Officeindicates that on Wednesday, May 24, 2023, a minorhttps://t.co/RAqNdx9TMB pic.twitter.com/74IcZnEfV1