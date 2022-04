Naoružani muškarac upao je u dječji vrtić i ubio dvoje djece i odgajateljicu.

Naoružani muškarac upao je u dječji vrtić u ruskoj oblasti Uljanovsk, ubivši tri osobe, javila je agencija Interfaks, prenosi Blic.

Muškarac je nakon zločina počinio samoubojstvo.

"Došlo je do pucnjave u vrtiću", priopćeno je iz regionalne Vlade.

Ubijeno je dvoje djece i odgajateljica, prenosi Blic.

Jedna žena je ozlijeđena. Pucnjava se dogodila u mjestu Veshkayma.

Muškarac je pucao iz lovačke puške, a motivi su za sada nepoznati, javlja The Moscow Times.

#BREAKING



⚡ Local authorities say four have died as a result of #shooting at a #Ulyanovsk region #Kindergarten#Russian #Moscow #UkraineRussia https://t.co/i7iOg3NGLw pic.twitter.com/GMzBFzFBXQ