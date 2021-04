U potrazi za brodovima prepunim migranata u Sredozemnom moru pronađeno je deset tijela koja su plutala u blizini prevrnutog gumenog čamca za koji se vjerovalo da je prevozio 130 ljudi, priopćila je francuska humanitarna organizacija SOS Mediterranee.

Traga se i za drvenim čamcem u kojem je bilo oko 40 migranata, rekao je glasnogovornik SOS Mediterraneea u petak.

"Today, after hours of search, our worst fear has come true. The crew of the Ocean Viking had to witness the devastating aftermath of the shipwreck of a rubber boat."



