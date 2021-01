Vođa većine u američkom Senatu Mitch McConnell kazao je u srijedu da suđenje o opozivu američkog predsjednika Donalda Trumpa u gornjem domu američkog Kongresa neće početi do sljedećeg tjedna.

"Čak i da postupak opoziva u Senatu započne ovaj tjedan, završna odluka neće biti donesena do završetka Trumpovog mandata. To nije moja odluka, to je činjenica", kazao je McConnell.

McConnell, koji će uskoro neće biti vođa većine u Senatu kada Biden preuzme predsjednički mandat 20. siječnja, objavio je to odmah nakon što je Zastupnički dom američkog Kongresa sa 232 zastupnika za i 197 zastupnika protiv izglasao Trumpov opoziv. Time je Trump postao prvi predsjednik SAD-a u povijesti koji je opozvan dvaput.

Sada kada je Trump opozvan u Zastupničkom domu, odluka se seli na američki Senat, gornji dom Kongresa koji će o opozivu provesti formalno suđenje pod vodstvom predsjednika Vrhovnog suda Johna Robertsa. Prema američkom ustavu, potrebne su dvije trećine senatora da se predsjednik osudi i smijeni. U američkom Senatu, republikanci još uvijek imaju tanku većinu, no to će se promijeniti kada dva novoizabrana demokratska senatora iz Georgije zauzmu senatorska mjesta. Senat bi, međutim, mogao Trumpu zabraniti da se drugi put kandidira za dužnost jer je za to potrebna obična većina.

"Pošteno ili ozbiljno suđenje"

McConnell je istaknuo da "pošteno ili ozbiljno suđenje" Trumpu ne može biti završeno prije 20. prosinca, kada Biden polaže predsjedničku zakletvu.

"Senat je do sada održao tri suđenja o predsjedničkom opozivu. Od ta tri, jedno je trajalo 83 dana, drugo 37, a treće 21 dan", istaknuo je u izjavi.

Za opoziv Trumpa u srijedu je glasalo i deset republikanaca. Zastupnički dom glasao je o jednoj formalnoj optužbi za opoziv - "poticanju na pobunu" - koja se odnosi na Trumpov govor tisućama njegovih pristaša 6. siječnja nedugo prije nego su oni nasilno upali u zgradu Kongresa, prekinuvši sjednicu na kojoj je trebala formalno biti potvrđena pobjeda Joea Bidena na izborima 3. studenoga.

Izabrani američki predsjednik Joe Biden zatražio je u srijedu od Kongresa da radi na prioritetima njegovog programa, unatoč procesu opoziva koji se vodi protiv još uvijek aktualnog predsjednika Donalda Trumpa.

Smrtonosni virus i nesigurna ekonomija

"Nadam se da će Senat pronaći način da provede svoje ustavne odgovornosti u vezi procesa opoziva, rješavajući istovremeno urgentna pitanja za naciju", rekao je u priopćenju Biden, nakon što je Zastupnički dom Kongresa glasao u srijedu za opoziv predsjednika Donalda Trumpa zbog poticanja na prošlotjedni napad njegovih pristaša na Kapitol.

Među prioritetima koje je naveo Biden su potvrda članova njegovog kabineta, pokretanje američke ekonomije i nastavak plana distribucije cjepiva protiv covida-19.

"Ovoj naciji prijete smrtonosni virus i neisigurna ekonomija", upozorio je budući predsjednik koji prisegu treba položiti 20. siječnja.