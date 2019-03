"Šutnuo me je u nogu, zatim me počeo udarati u glavu, prvo iza uha, onda u oko. Poslije toga sam pala. Nitko od putnika nije reagirao pa me je udarao nogom dok sam bila na podu", opisala je napad Beograđanka Mina Kus.

Napad se dogodio u petak. Na putu do posla napao ju je stariji muškarac u autobusu na beogradskoj liniji 95.

"Bilo je oko 8.45, čekala sam na stanici prijevoz do posla. U neposrednoj blizini se nalazio čovjek koji je konstantno gunđao zbog kašnjenja autobusa", kazala je Mina.

Dodaje kako joj ništa nije govorilo što će se dogoditi malo kasnije. "Čim je autobus stigao, počeo je da viče na vozača i da ga vrijeđa jer prijevoz kasni te da mu govori strašne stvari. U jednom trenutku, djevojka od 15-20 godina je krenula izaći iz vozila, a on ju je povukao za ruku i izvukao, nakon čega samo što nije pala", nastavlja Kus svoju priču iz beogradskog autobusa.

Kada mu je rekla da nema potrebe djevojku izvlačiti iz autobusa, on se razljutio. Krenuo je verbalni sukob, a svađa se nastavila udarcima. "Prvo me je udario u nogu, zatim je uslijedio i drugi udarac, nakon čega sam refleksno reagirala uzvraćajući udarac kako bih se obranila", objasnila je.

Bez preloma.Osećam bol kod levog rebra (šutiranje),imam jake bolove u glavi,u predelu oka,u delu potiljka gde mi trne deo glave (udarci pesnicom),zuji mi desno uvo.U donjem delu oka osećam bol prilikom pomeranja. Vrat mi je topao i ograničeno pomeranje. Čekaju me dodatne kontrole pic.twitter.com/mTi0ysewXj — Mina Kus (@mince1982) 2. ožujka 2019.

To ga nije zaustavilo. Naprotiv. "Udario me šakom u glavu, na područje uha i ponovno u oko, nakon čega sam pala. Nitko od putnika u autobusu nije reagirao. Onda je krenuo s udarcima nogom u stomak, glavu, dok sam bila na podu, ali srećom zimska jakna je ublažila udarce", prepričava napad Kus.

Nitko od prisutnih nije reagirao

Nitko od putnika se, kaže, htio uključiti u konflikt. Samo je par njih riječima pokušalo zaustaviti napad starijeg čovjeka.

Vozač autobusa, kada je vidio što se događa, pozvao je putnike da nasilniku ne dozvole izlazak iz vozila. U blizini se nalazila prometna policija. Vozač im je dao znak da se nešto događa. Tada se napadač dao u bijeg.

"Viknula sam: 'Uhvatite ga, udario me je'. Jedan policajac je počeo trčati za njim i sustigao ga, dok je drugi došao do mene i pokušao me smiriti", prisjeća se. Ipak, kako kaže, potpuno su je dotukle riječi napadača kada ih je suočila policija, piše Blic.



"Pitao me je: 'Što hoćeš, nisam te jako udario'." Nakon svega, odlučila je cijelu priču o incidentu, kao i fotografije, podijeliti na društvenim mrežama. Mi fotografije objavljujemo uz odobrenje napadnute Mine Kus.

Bivši boksač

U međuvremenu je saznala da napadač ima 82 godine, ali i da je bivši boksač. "Ne želim da se izvuče na neuračunljivost i prođe nekažnjeno. Mene njegov novac ne zanima, samo hoću da bude pravedno kažnjen za to što je uradio. U slučaju nasilja, godine starosti napadača ne bi smjele biti olakotna okolnost", zaključila je Kus.

Nakon napada nema težih tjelesnih ozljeda. Na događaj od petka podsjećaju je jaka bol u području oka i glave zbog primljenih udaraca. Bole ju i rebra od udaraca nogom koje je primila dok je ležala na tlu. Zbog toga je očekuju dodatne liječničke kontrole.

Vozač autobusa potvrdio je njezinu priču. Iz MUP-a je priopćeno da se napad dogodio u autobusu, dok je stajao na stajalištu.