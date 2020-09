Na sjeveroistoku Ukrajine srušio se vojni zrakoplov.

Poginulo je najmanje 22 ljudi, javlja RT.

Ukrajinski vojni transportni zrakoplov srušio se u regiji Harkov. Teško je ozlijeđeno dvoje ljudi.

Avion se srušio u trenutku kada je trebao sletjeti na pistu nedaleko grada Chugueva u regiji Harkov. Na snimkama s mjesta događaja vidi se letjelica u plamenu.

Osim posade zrakoplova, u avionu su bili kadeti Nacionalnog zrakoplovnog sveučilišta Harkov. RT navodi kako je u avionu bilo 28 ljudi, 7 vojnih časnika i 21 vojni kadet.

An-26 plane has crashed in #Ukraine as it was about to land at an airfield outside the town of #Chuguevhttps://t.co/clUFzpM3OL pic.twitter.com/LiyCNh6lOF