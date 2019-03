Putnički avion Boeing 737 Ethiopian Airlinesa letio je iz Addis Abebe prema Nairobiju u Keniji.

Iz ureda etiopskog premijera priopćeno je da je u avionu u bilo 149 putnika i osam članova posade.

Do nesreće je došlo u 8:44 po lokalnom vremenu, piše BBC.

Avion Boeing 737 navodno je bio potpuno nov, a zrakoplovnoj kompaniji je isporučen prije četiri mjeseca, piše RT.

"Ured premijera u ime Vlade i stanovnika Etiopije želi izraziti iskrenu sućut poginulima u Boeingu 737 Ethiopian Airlinesa koji se srušio na redovnom letu u Nairobi u Keniji ovo jutro", objavio je na Twitteru.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.