Srušio se gruzijski borbeni avion: U padu stradao pilot

Srušio se gruzijski vojni avion Suhoj, SU-25 tijekom trenažnog leta. U padu je poginuo pilot koji je upravljao letjelicom.

Gruzijsko ministarstvo obrane potvrdilo je medijske izvještaje o nesreći, prenosi N1 Srbija.

MoD has confirmed media reports that the Su-25 (NATO specification "Frogfoot") of the Georgian Defense Forces Air Command has crashed near the military airport near the town of Bolnisi, in the south of Georgia. The pilot is reported dead.