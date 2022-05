U nekoliko srpskih medija stigli su mailovi o postavljenim bombama diljem Beograda. Objavljen je i popis lokacija.

U mailu koji je stigao u redakciju srpskog Telegrafa piše kako su na više desetaka lokacija po Beogradu postavljene bombe. Napravljeno je, stoji u emailu 500 kilograma eksploziva, a sve će eksplodirati u 17 sati.

Telegraf.rs mail prenosi u cijelosti.

"Srbija nastavlja podržavati Rusiju, terorističku naciju koja je uništila moju zemlju zajedno sa drugima. Rusija neprestano terorizira svijet i mi nećemo tolerirati ovo s**nje. Srbija je odbila osuditi postupke Rusije i, što je još važnije, odbija sankcionirati Rusiju. Srbija je ruski portal u zapadni svijet, omogućava letove i nastavlja održavati rusku ekonomiju na površini. Svi ste vi kukavice, i svi ćete platiti za ovo.

Naš tim specijalaca se udružio s Albancima, napravili smo 500 kilograma C4, kao i kupili 1000 kilograma gnoja za izradu bombi za gnoj. Naš tim se sastoji od 200 članova u nekoliko gradova Srbije.

Postavili smo bombe na slijedeće lokacije:

Ruska ambasada Beograd

Ambasada Bjelorusije u Beogradu

Iranska ambasada u Beogradu

Kubanska ambasada Beograd

Predstavništva Er Srbije u Beogradu

Kancelarije Turkish Airlines-a u Beogradu

Niški aerodrom

Novosadski aerodrom

Beogradski aerodrom

Predsjednikova kuća

Gradsko veće Beograda

Ada Mall beograd

TC "Galerija" - Beograd

Futura Shopping Center Beograd

Tržni centar Milenijum Beograd

BIG FASHION tržni centar Beograd

Zira šoping centar Beograd

BIG Rakovica - Tržni centar Beograd

Svi mostovi u Beogradu

Most Slobode Novi Sad

Varadinski most - „Duga” Novi Sad

Žeželjev most Novi Sad

Beogradske železničke stanice

Subotica Železničke stanice

Novi Sad železničke stanice

Niške železničke stanice

Beogradski zoološki vrt

Beogradski akvarijum

Muzej Jugoslavije Beograd

Nebojša kula

Tanja armonija, Trg Republike 18 Novi Sad

Tržni Centar NS Novi Sad

Poklončić suvenirnica Novi Sad

Tržni centar „BIG” Novi Sad

Gradsko veće Novog Sada

Sole mio hotel Novi Sad

Tifani Promenada Novi Sad

TC Bazar Novi Sad

Miki Zoo

Niški Zoološki vrt

Sve elektrane u Nišu, Beogradu, Novom Sadu, Subotici

Sva postrojenja za preradu vode u Nišu, Beogradu, Novom Sadu i Subotici

Sve prodavanoice u Subotici

Železnička stanica Zrenjanin

Vojne akademije u Beogradu

Sve ove bombe će eksplodirati oko 17 sati. Nadajmo se da će Srbija naučiti svoju j**enu lekciju i odlučiti stati, uvesti sankcije Rusiji i učiniti pravu stvar. Želite li da se ovo događa?" stoji u mailu.

Redakcija piše da su ga proslijedili MUP-u i nadležnom tužilaštvu.

Prije toga i u redakciju Nova.rs stigla je anonimna dojava o bombi na Vojmomedicinskoj akademiji, u kojoj se navodi da se u objektu nalazi sedam eksplozivnih uređaja.