Nevrijeme u susjedstvu odnijelo žrtvu: Poginula žena, uništeni usjevi ključne izvozne kulture...

Diljem Srbije u srijedu se otklanjaju posljedice snažnog nevremena u kojem je stradala jedna osoba, a obilne padaline, tuča i vjetar prouzročili su velike štete.

Jedna žena nastradala je u Somboru kad je na njezin automobil palo stablo oboreno snažnim vjetrom i usmrtilo je. Ugašen je požar koji je izbio na trafostanici u Novom Sadu, zbog čega je veliki dio grada bio bez struje.

U Novom Pazaru je, zbog izlijevanje bujičnih vodotoka, koji su oštetili lokalnu infrastrukturu, proglašena izvanredna situacija, a vatrogasci-spasitelji evakuirali su pet osoba i jednu bebu.

Fallen branches and trees at northwestern Serbia due to convective wind gusts on this evening, in Kucura near town Vrbas (first photo), and in town Sombor (2nd and 3rd photo).



Source - Facebook page: https://t.co/wDYT1MhWyc pic.twitter.com/7CB9lfJcJL