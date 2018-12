Američka vlada djelomično je blokirana u subotu ujutro u žestokom sporu oko zahtjeva predsjednika Donalda Trumpa da Kongres potpiše financiranje zida duž granice s Meksikom u vrijednosti od 5 milijardi dolara.

Nakon što nije postignut dogovor o proračunu u petak, kongresni čelnici i Bijela kuća obećali su održati razgovore tijekom vikenda u potrazi za dogovorom kako bi se dokončao zastoj uoči božićnih blagdana.

Zastoj je nastao nakon što je Trump odbio složiti se s dogovorom o kratkoročnom financiranju koji su postigli demokratski i republikanski senatori jer nije uključio 5 milijardi dolara za zid na granici.

Zastupnički dom, gdje republikanci imaju većinu dok ga demokrati ne preuzmu 3. siječnja, tada su odobrili zakon koji uključuje 5 milijardi dolara, ali je on zapeo u Senatu i zastoj je počeo u petak oko ponoći.

Nakon što je postalo jasno da u Kongresu nema dovoljno glasova da zakon prođe, senatski čelnici sastali su se i potpredsjednikom Mikem Penceom i drugim dužnosnicima Bijele kuće kako bi pokušali iznaći put dalje.

Nisu uspjeli i zastupnici oba doma poslani su kućama.

Trump je pokušao okriviti demokrate. "Imat ćemo blokadu. Ništa ne možemo učiniti oko toga jer trebamo demokrate da nam daju svoje glasove", rekao je u video snimci objavljenoj na njegovu Twitteru dva sata prije isteka roka u ponoć.

Shutdown today if Democrats do not vote for Border Security!