Blokiran je ured britanske premijerke Therese May i ulica Downing Street u kojoj se on nalazi u Londonu.

Londonska policija blokirala je Downing Street, ulicu u kojoj se nalazi rezidencija britanske premijerke Therese May.

Policija Westminstera objavila je kako su ulice oko Whitehalla privremeno zatvorene dok se pregledava sumnjivi predmet.

Na Twitteru su građani pozvani na strpljenje do novih informacija.

Temporary road closures in place around Whitehall whist suspect item assessed. Police attended at 1201hrs today. Specialist officers are now in attendance. Thank you for your patience