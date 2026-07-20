Zaustavili je u rutinskoj kontroli, a kad su vidjeli što nosi u grudnjaku, nastao je šok

U amsterdamskoj zračnoj luci Schiphol tijekom rutinske kontrole kod jedne je Kanađanke otkriven piton. (Ne)sretna životinja bila je ni više ni manje nego u njezinu – grudnjaku.

O ovom slučaju izvijestila je na Facebooku nizozemska Agencija za sigurnost hrane i potrošačkih proizvoda (NVWA).

Kanađanka je službenicima u zračnoj luci rekla da je pitona, koji je inače zaštićena vrsta, pronašla u hotelu u Amsterdamu.

Piton iz grudnjaka Foto: NVWA/Facebook

"U to zaista sumnjamo", navode u NVWA-u, koji je zaplijenio zmiju i podnio policijsku prijavu protiv žene.

"Ne smijete samo tako nositi zaštićene životinje na putovanje. Čak ni ako ste ih pronašli na ulici", rekli su iz NVWA-a.

Zmija je smještena u sklonište.