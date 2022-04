Video je snimljen krajem ožujka, a na njemu vojnici s ukrajinskim oznakama pucaju u najmanje jednog zarobljenika kojem je preko glave prebačena jakna. Zarobljenicima su ruke svezane iza leđa.

Društvenim mrežama proširila se videosnimka na kojoj skupina ukrajinskih vojnika navodno ubija ruske zarobljenike.

New York Times u srijedu piše da je potvrdio autentičnost snimke. Nastala je 30. ožujka u selu zapadno od Kijeva.

Ruski vojnici, čini se, upali su u zasjedu.

"Još je živ", čuje se da Ukrajinac govori, dok je ruskom vojniku jakna prebačena preko glave.

"Snimite ove pljačkaše . Pogledajte, još je živ. Pogledajte, još je živ. Diše", dodao je.

A video posted online on Monday and verified by The Times appears to show Ukrainian soldiers killing captured Russian troops outside a village west of Kyiv on or around March 30, as the Russians were withdrawing. I'll thread some findings here: https://t.co/vZvVxMhvgP pic.twitter.com/aH94d2CLFw